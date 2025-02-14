Нідерланди беруть активну участь у місії НАТО в Литві

У п’ятницю, 14 лютого, глава Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив про те, що потенційне "припинення вогню" між Україною та РФ може спричинити зростання російської загрози для країн Балтії. Ця тема не на жарт турбує зарубіжних політиків.

Про це він сказав журналістам NOS перед засіданням нідерландського уряду. За його словами, "Росія зможе перекинути війська, а це означає, що загроза зросте".

Нидерланди продовжать брати активну участь у місії НАТО в Литві і на її території перебуває близько трьохсот голландських солдатів. Якщо ж війна між Росією та Україною закінчиться, то для Балтії зросте загроза нападу з боку РФ та Нідерландам доведеться вживати відповідних заходів.

"Потім Росія зможе перекинути війська, а це означає, що загроза зросте… І тоді нам доведеться зробити ще більше у цьому напрямі", — заявив міністр оборони Брекельманс.

При цьому він не захотів відповідати на запитання щодо того, чи братимуть Нідерланди участь у можливих постійних миротворчих місіях на території України.

"Ми не повинні нічого виключати заздалегідь, але поки зарано говорити про це щось конкретне", — підкреслив міністр оборони Нідерландів.

Варто зазначити, що Нідерланди беруть активну участь у місії НАТО "Enhanced Forward Presence" у Литві починаючи з 2017 року. Вона покликана зміцнити східний фланг НАТО і стримувати Росію.

Минулого року країна продовжила розгортання своїх сил у Литві до 2026-го. Зараз тут перебуває близько трьохсот голландських солдатів.

Нагадаємо, так званий "мирний план Трампа" для України, що передбачає заморозку конфлікту по лінії розмежування, підриває територіальну цілісність України та залишає мільйони українців під російською окупацією. Це означає депортацію дітей, масові вбивства цивільних, воєнні злочини, жахливі речі щодо жінок і дітей, тому є неприйнятним.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив Річард Ширрефф — британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі: Заморозка війни може не спрацювати, а зупинити Путіна можна за однієї умови, – британський генерал.