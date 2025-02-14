Нидерланды активно участвуют в миссии НАТО в Литве

В пятницу, 14 февраля, глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что потенциальное "прекращение огня" между Украиной и РФ может привести к росту российской угрозы для стран Балтии. Эта тема не на шутку беспокоит зарубежных политиков.

Об этом он сказал журналистам NOS перед заседанием нидерландского правительства. По его словам, "Россия сможет перебросить войска, а это значит, что угроза возрастет".

В настоящее время Нидерланды продолжат активно участвовать в миссии НАТО в Литве и на ее территории находится около трехсот голландских солдат. Если же война между Россией и Украиной закончится, то для Балтии возрастет угроза нападения со стороны РФ и Нидерландам придется принимать соответствующие меры.

"Затем Россия сможет перебросить войска, а это значит, что угроза возрастет…И тогда нам придется сделать еще больше в этом направлении", — заявил министр обороны Брекельманс.

При этом он не захотел отвечать на вопросы по поводу того, будут ли Нидерланды участвовать в возможных постоянных миротворческих миссиях на территории Украины.

"Мы не должны ничего исключать заранее, пока еще слишком рано говорить об этом что-то конкретное", — подчеркнул министр обороны Нидерландов.

Стоит отметить, что Нидерланды активно участвуют в миссии НАТО "Enhanced Forward Presence" в Литве начиная с 2017 года. Она призвана укрепить восточный фланг НАТО и сдерживать Россию.

В прошлом году страна продолжила развертывание своих сил в Литве до 2026-го. Сейчас здесь находится около трехсот голландских солдат.

Напомним, так называемый "мирный план Трампа" для Украины, предусматривающий заморозку конфликта по линии разграничения, подрывает территориальную целостность Украины и оставляет миллионы украинцев под российской оккупацией. Это означает депортацию детей, массовые убийства гражданских, военные преступления и поэтому неприемлемо.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал Ричард Ширрефф — британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе: Заморозка войны может не сработать, а остановить Путина можно при одном условии, — британский генерал