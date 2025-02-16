Без еды и воды. Сотни россиян застряли в Познани и жалуются на поляков (фото)

Самолет совершил экстренную посадку

Самолет с российскими туристами, который летел из Египта в Калининград, экстренно сел в польском городе Познань и "застрял" там. Больше 10 часов он ожидал разрешения на взлёт.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Mash. Там отметили, что якобы поляки отказывались давать топливо и выпускать самолёт.

"Еда закончилась, вода на исходе, в туалет не пускают. Внутри 236 пассажиров, среди них есть беременные и дети", — говорится в сообщении.

Известно, что борт UJ681 авиакомпании AlMasria летел из Шарм-эль-Шейха в Калининград. Из-за сильного снегопада ночью он не смог сесть в аэропорт Храброво. После этого экипаж запросил экстренную посадку в Польше. Паблик пишет, что якобы поляки отказывались делать дозаправку и не давали разрешения на взлёт. Спустя некоторое время разрешение все же было получено и самолет отправился из Польши в РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше заявили, что российский самолет-разведчик Су-24МР днем 11 февраля нарушил воздушное пространство страны. Радиолокационные системы польской армии наблюдали за полетом самолета, а польские военные связались с российской стороной.