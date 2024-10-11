Зеленський прибув у Ватикан для зустрічі з Папою Франциском (відео)

Лідер України перебуває у європейському турне

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском. Його перша приватна зустріч з понтифіком відбулася в травні 2023 року.

Про візит глави України до Ватикану повідомляє AFP. Перед цим пресслужба Святого Престолу анонсувала зустріч Зеленського з Папою Франциском. Вона відбудеться в Апостольському палаці.

Варто зазначити, що президент України перебуває у турне столицями європейських країн. Зокрема він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський закликав підтримати Україну, яка зараз входить у складний зимовий період.

Нагадаємо, це вже друга приватна аудієнція Зеленського у Ватикані після зустрічі в травні 2023 року. Крім того, вони зустрічалися на саміті G7 у червні цього року на півдні Італії. Тоді лідери обговорили низку важливих питань.

Як повідомляв "Телеграф", український священник стане кардиналом у Ватикані. Йдеться про Миколу Бичка, єпарха Мельбурнської єпархії Петра та Павла УГКЦ в Австралії. Папа Римський Франциск оголосив про намір 8 грудня провести консисторію, тобто спеціальну нараду кардинальської колегії, щоб призначити нових кардиналів.