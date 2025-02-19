Один у полі не воїн: Буданов висловився про політику США щодо України

Буданов подякував іншим союзникам України за надану допомогу

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що без подальшої допомоги з боку США буде важко перемогти у війні з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю польському виданню Defence 24. За словами Буданова, Україна має зробити все, щоб США надавали їй подальшу підтримку.

"Як свідчить відоме українське прислів’я: "Один у полі не воїн". Це моя відповідь щодо Сполучених Штатів", — заявив Буданов. Він додав, що неможливо уявити глобальну безпеку континенту без України.

Також начальник військової розвідки України подякував союзникам за надану нашій країні допомогу у війні з Росією. Зокрема йдеться про Польщу.

"Польща активно підтримувала нас з перших днів, і я сподіваюся, що вона залишиться такою. Польща — одна з небагатьох країн, які чудово розуміють, що таке життя під російською окупацією, і має значний голос у світовій дипломатії. Ось чому ми вдячні Польщі за її підтримку", — заявив Буданов.

Як повідомляв Телеграф, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не мають наміру знімати санкції проти Росії після двосторонньої зустрічі в Саудівській Аравії. Він додав, що під час укладання мирного договору і Росії та Україні, ймовірно, доведеться йти на взаємні поступки.