Коротко, але по суті. Що сказав Буданов після перемовин США та Росії

Він, як завжди, був небагатослівний

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов коротко, але переконливо підтримав українців. Ймовірно, він вирішив зробити це на тлі невизначеності та невтішних заяв, які зробив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів делегацій Штатів та Росії у Саудівській Аравії.

"Вистоїмо", — написав Буданов у соцмережах зранку у середу, 19 лютого.

Головний розвідник України переважно є дуже небагатослівним. Проте тим більш вагомо лунають його слова.

Що сказав Трамп за підсумками зустрічі делегацій США та Росії у СА

За словами Трампа переговори були "дуже хорошими", а росіяни нібито хочуть миру. Говорячи про вибори в Україні, він зазначив, що Володимир Зеленський зараз має близько 4% підтримки, а також додав, що "більшість українських міст лежать у руїнах". Трамп зазначив, що йому подобається Зеленський, але зараз він дбає про те, як завершити війну.

Також глава Білого дому заявив, що Росія нібито воює "на 20%" своєї спроможності. Путін, на його думку, не зруйнував ракетами Київ, лише тому, що не захотів. Президент США додав, що "Україна була стерта" і висловив щире нерозуміння щодо того, як у нас ще хтось живе. Загалом він висловив переконання, що ситуація в Україні навіть гірша, ніж у Секторі Гази.

Як повідомляв "Телеграф", держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не мають наміру знімати санкції проти Росії після двосторонньої зустрічі в Саудівській Аравії. Він додав, що під час укладання мирного договору і Росії і Україні, ймовірно, доведеться йти на взаємні поступки.