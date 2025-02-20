У росіян виникли нові проблеми на фронті: експерт розповів, у чому річ

Російські війська мають проблеми з артилерією

Незважаючи на просування вперед, армія Російської Федерації має проблеми з важкою артилерією, а присутність на фронті північнокорейських САУ "Коксан" — тому підтвердження.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Ця установка створена на базі радянського танка (Т-54, Т-62) чи його китайського аналога Тип 59, але снаряди для САУ виробляє лише КНДР. За калібром установка є унікальною.

"Ніхто, крім північнокорейців, не має снарядів потрібного калібру до установки. Саме для цих кількох десятків САУ росіянам доведеться отримувати снаряди із Північної Кореї", — сказав Лакійчук.

Самохідна артилерійська установка М1978 "Коксан" використовується армією КНДР з 1978 року. Вперше вона була продемонстрована світу в 1985 році: її калібр — 170/180 мм, скорострільність — від одного до трьох пострілів за хвилину, дальність стрілянини — від 40 до 60 кілометрів. Крім Північної Кореї та Росії, цю установку також використовує Іран.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навесні 2025 року росіяни можуть сконцентрувати увагу на Костянтинівці на Донеччині.