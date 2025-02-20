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У росіян виникли нові проблеми на фронті: експерт розповів, у чому річ

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Артилерія росіян Новина оновлена 20 лютого 2025, 07:43
Артилерія росіян. Фото Колаж "Телеграфу"

Російські війська мають проблеми з артилерією

Незважаючи на просування вперед, армія Російської Федерації має проблеми з важкою артилерією, а присутність на фронті північнокорейських САУ "Коксан" — тому підтвердження.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Ця установка створена на базі радянського танка (Т-54, Т-62) чи його китайського аналога Тип 59, але снаряди для САУ виробляє лише КНДР. За калібром установка є унікальною.

"Ніхто, крім північнокорейців, не має снарядів потрібного калібру до установки. Саме для цих кількох десятків САУ росіянам доведеться отримувати снаряди із Північної Кореї", — сказав Лакійчук.

Самохідна артилерійська установка М1978 "Коксан" використовується армією КНДР з 1978 року. Вперше вона була продемонстрована світу в 1985 році: її калібр — 170/180 мм, скорострільність — від одного до трьох пострілів за хвилину, дальність стрілянини — від 40 до 60 кілометрів. Крім Північної Кореї та Росії, цю установку також використовує Іран.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навесні 2025 року росіяни можуть сконцентрувати увагу на Костянтинівці на Донеччині.

Теги:
#Україна #Росія #КНДР #Війна #Артилерія