"Президент упевнений": у Трампа назвали терміни закінчення війни в Україні

Трамп та його команда, мовляв, "активно працюють" над питанням мирних переговорів

В Білому домі вважають, що вже наступного тижня війна в Україні може припинитися. Президент США Дональд Трамп впевнений в тому, що він здатний укласти угоду з Росією, яка дозволить припинити бойові дії в Україні.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу після Конференції консервативних політичних дій (CPAC), повідомляє The Hill. Вона сказала, що президент та його команда, мовляв, активно працюють над мирними переговорами.

"Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Президент упевнений, що ми зможемо досягти цього вже цього тижня", – сказала вона, вочевидь маючи на увазі наступний тиждень.

За словами Левітт, радник з національної безпеки Майк Волц нібито буде "цілодобово працювати" над угодою під час цих вихідних. При цьому вона також згадала угоду про корисні копалини, яку Україна відмовляється підписувати, оскільки там немає зобов'язань з боку США, та натякнула, що тиск на Київ з вимогами укладення угоди буде посилюватися.

"Коли справа стосується критично важливих мінералів, це є пріоритетом для президента. Це дуже важливо для нього, оскільки окупить американські податкові долари. Крім того, це стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами та українським народом, а також сприятиме відновленню України після цієї жорстокої війни", – заявила чиновниця.

Тим час Трамп наголосив на своєму баченні завершення конфлікту через прямі переговори з Путіним, але без участі президента України. За його словами, присутність українського президента на переговорах з Росією нібито "не така вже й важлива". А американські чиновники кажуть, що Україні, схоже, доведеться "скуштувати сендвіч з лайном", оскільки США вимагають від Києва віддати Росії Крим, території, які були окуповані Росією у 2014 році, а також Азовське узбережжя, захоплене на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Втім, дуже схоже, що цей "сендвіч" доведеться куштувати якраз Трампу та Путіну. Президент Володимир Зеленський вже неодноразово говорив, що не збирається визнавати будь-які домовленості, які США та Росія спробують укласти за спиною України та Європи. Окрім того, тільки на перший погляд здається, що Трампу є, чим тиснути на Україну. Насправді без підтримки США буде важко, але Україна навіть так вистоїть. А Євросоюз вже обговорює низку пакетів допомоги для України, зокрема загальноєвропейський пакет на 700 мільярдів євро, та планує конфіскувати заморожені активи Росії.