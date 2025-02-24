Пекін підтримує переговори США і Росії щодо України: Путін і Сі мали довгу розмову

Хто став ініціатором спілкування, не уточнюється

Китай підтримує переговори щодо припинення війни в Україні. Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін в телефонній розмові з главою Росії Володимиром Путіним 24 лютого.

Як повідомили у Telegram-каналі Кремля, "розмова мала теплий і дружній характер" та була тривалою. Зазначається, що в ході спілкування Путін розповів Сі про російсько-американські контакти, які відбулися останнім часом.

"З китайського боку виражена підтримка діалогу Росії та США, що почався, а також готовність сприяти пошуку шляхів мирного врегулювання українського конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Путін та Сі Цзіньпін погодили графік майбутніх зустрічей на найвищому рівні. Вони плануються у зв'язку зі святкуванням у Москві 80-річчя завершення Другої Світової війни, майбутнім самітом Шанхайської організації співробітництва та ін.

У повідомленні йдеться, що глави РФ та КНР "особливо наголосили, що російсько-китайська зовнішньополітична зв'язка є найважливішим стабілізуючим фактором у світових справах". Вона нібито "носить стратегічний характер, не схильна до зовнішнього впливу і не спрямована проти будь-кого".

Як повідомляв "Телеграф", раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Китай підтримує ідею переговорів між США та Росією щодо врегулювання війни в Україні. Проте там наполягають, що до них має бути залучено Європу.