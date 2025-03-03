В немецком Мангейме авто протаранило толпу: есть раненые и один погибший

Водитель автомобиля задержан

В немецком городе Мангейм произошло масштабное ДТП. Автомобиль на большой скорости въехал в группу людей, в результате чего пострадали и как минимум один погибший.

Как сообщает портал Mannheim 24, инцидент произошел в центре города, вблизи водонапорной башни. По предварительным данным, черный внедорожник на большой скорости врезался в двигавшуюся со стороны площади толпу.

На месте происшествия работают многочисленные службы экстренной помощи. Сообщается о нескольких серьезно раненых. По словам очевидцев, на месте происшествия под брезентом лежит человек, но его состояние неизвестно.

Полиция призывает граждан избегать центра города, поскольку там идет масштабная операция.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине произошло много ДТП из-за гололеда на дорогах. Также на Днепропетровщине возле Покровска произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых две фуры получили сильные повреждения.