Тепер ще заразніший: новий штам віспи мавп поширюється Африкою

Нова варіація може легше передаватися від людини до людини

У Демократичній республіці Конго виявили нову варіацію вірусу Mpox (вона ж віспа мавп). Мутація може бути більш пристосованою до поширення серед людей.

Про це пише The Sun. Зазначається, що нова варіація штаму Clade 1a Mpox вважається небезпечнішою, ніж Clade 1b, яка поширюється в Африці з 2023 року, і Clade 2, що стала причиною глобального спалаху у світі в 2022 році.

Раніше фіксувалися випадки передачі Clade 1a від тварини до людини, але передача від людини до людини була рідкісним явищем. Однак тепер схоже це звичне явище через те, що новий різновид містить у собі мутацію APOBEC3, яка зустрічалася в Clade 1b, що вже з’являлася в Європі та Азії.

Нова хвороба поводиться не зовсім звичайно. Якщо звичайні варіації Clade 1a показували від 1,4% до 10% смертності, нині фіксується смертність менш як 1%. Експерти пов’язують це зі станом здоров’я пацієнта, зазначаючи, що більший ризик смертності може бути пов’язаний із недоїданням.

На тлі поширення хвороби ВООЗ продовжила режим надзвичайного стану в ДР Конго, проте боротьба з вірусом ускладнюється військовим конфліктом та нестачею фінансування. Наприклад, у Гомі, де точаться бої проти повстанців руху M23, близько 500 пацієнтів з віспою втекли з лікарні через обстріл.

Загалом статус активної епідемії через віспу мавп (будь-якого зі штамів) було оголошено у 14 африканських країнах, а випадки зараження було зафіксовано у 22 країнах континенту.

Як повідомлялося раніше, п’ять областей у західній частині України можуть незабаром оголосити карантин через поширення ГРВІ.