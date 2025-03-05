Теперь еще более заразный: новый штамм оспы обезьян распространяется по Африке

Новая вариация может легче передаваться от человека к человеку

В Демократической республике Конго была обнаружена новая вариация вируса Mpox (она же оспа обезьян). Мутация может оказаться более приспособленной к распространению среди людей.

Об этом пишет The Sun. Отмечается, что новая вариация штамма Clade 1a Mpox считается более опасной, чем Clade 1b, которая распространяется в Африке с 2023 года, и Clade 2, ставшей причиной глобальной вспышки в мире в 2022 году.

Ранее фиксировались случаи передачи Clade 1a от животного к человеку, но передача от человека к человеку была более редким явлением. Однако похоже, что это теперь это обыденное явление, так как новая разновидность содержит в себе мутацию APOBEC3, которая встречалась в Clade 1b, уже появлявшейся в Европе и Азии.

Новая болезнь ведет себя не совсем обычно. Если обычные вариации Clade 1a показывали от 1,4% до 10% смертности, то сейчас фиксируется смертность меньше 1%. Эксперты связывают это с состоянием здоровья пациента, отмечая, что более высокий риск смертности может быть связан с недоеданием.

На фоне распространения болезни ВОЗ продлила режим чрезвычайного положения в ДР Конго, однако борьба с вирусом затрудняется военным конфликтом и нехваткой финансирования. Например, в Гоме, где идут бои против повстанцев движения M23, около 500 пациентов сбежали из больницы из-за обстрелов.

В целом статус активной эпидемии из-за оспы обезьян (любого из штаммов) был объявлен в 14 африканских странах, а случаи заражения были зафиксированы в 22 странах континента.

Как сообщалось ранее, пять областей в западной части Украины могут вскоре объявить карантин из-за распространения ОРВИ.