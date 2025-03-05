Двічі відправляли до в’язниці та змусили змінити прізвище: від чого у 40 років помер молодший син Сталіна і як виглядав

Василь Сталін після смерті батька критикував партійну верхівку

У радянського диктатора Йосипа Сталіна, який помирав у страшних муках, "офіційно" було троє дітей, а також кілька позашлюбних та названих. Доля його другого сина Василя, який був одним із наймолодших генералів Радянської армії, склалася досить сумно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав спадкоємець "великого вождя" Василь Сталін і що з ним сталося. Ми дізналися цікаві факти його життя.

Василь Сталін — що відомо про молодшого сина Йосипа Сталіна

Молодший син Василя Сталіна народився 1921 року в Москві. Його мати Надія Аллілуєва була другою дружиною радянського диктатора. З дитинства Сталін намагався тримати Василя в їжакових рукавицях і намагався контролювати його, але це не завжди виходило. Син усвідомлював значущість свого прізвища перед іншими й вже у 10-річному віці був досить розпещеним і відчував свою повну безкарність.

Йосип Сталін зі своїм молодшим сином Василем

Багато витівок Василя сходили йому з рук і бувши школярем, він почав курити та вживати алкоголь. І ця згубна звичка дуже негативно відбилася на його подальшій долі.

Василь Сталін був льотчиком

Після школи Василь захотів стати військовим та здобув освіту у Качинському військовому училищі, а потім у Військово-повітряній академії. І коли почалася Друга світова війна, Василь Сталін вирушив на передову, де бився нещадно. На рахунку льотчика було 26 бойових вильотів та 5 збитих фашистських літаків, за це спадкоємця Сталіна відзначили високими нагородами.

Василь Сталін став одним із наймолодших генералів Радянської армії

Василь швидко просувався по службі й після війни став одним із наймолодших генералів Радянської армії. Але у 1952 році Василя зняли з посади, попри всі заслуги, бо він нагрубіянив маршалу авіації Жигарьову. Тоді йому пригадали й інші його гріхи, зокрема зловживання спиртним та розгульне життя. Все це позначилося на психологічному стані Василя, і він повернувся до пляшки.

Як виглядав Василь Сталін

За що Василь Сталін був заарештований і як помер

Коли у 1953 році Сталін помер, Василь переживав тяжку втрату, попри те, що не сильно був близький із батьком. Молодший син диктатора став критикувати партійну верхівку та вирішив звернутися до посольства Китаю, щоб надати їм інформацію про вбивство свого батька.

Василь Сталін двічі сидів у в’язниці

За таку витівку Василя позбавили всіх звань і відправили до в’язниці. Його одразу звинувачували в антирадянській пропаганді, розкраданні грошей, алкоголізмі, рукоприкладстві, злочинній недбалості та іншому. У в’язниці під чужим ім’ям він пробув кілька років, а потім його випустили достроково.

Молодшому синові Сталіна пообіцяли виділити квартиру, призначити пенсію та повернути майно, але після звільнення Василь знову пішов у запій. Незабаром його знову відправили до в’язниці за "антирадянську діяльність". Після повторного звільнення у спадкоємця диктатора відібрали майже все і заслали на 5 років у закрите для відвідування іноземними громадянами місто Казань. У Москві та Грузії Василю жити заборонили.

Василь Сталін (ліворуч) у 1960 році

Крім того, керівництво КДБ вимагало, щоб Василь відмовився від прізвища "Сталін", але той категорично був проти. Внаслідок цього майже рік молодший син диктатора не мав паспорта і не міг влаштуватися на роботу. Але все ж таки прізвище довелося змінити, щоб зареєструвати шлюб з четвертою дружиною Марією Шевергіною (можливо під її впливом). У 1962 році він отримав паспорт із прізвищем Джугашвілі.

Однак у Казані Василь Сталін прожив лише три місяці, потім помер у березні 1962 року. Згідно з офіційною версією, причиною смерті стало алкогольне отруєння, хоча його третя дружина поставила цю версію під сумнів, зазначивши, що розтину не було.

Василя Сталіна спочатку поховали на Арському цвинтарі у Казані

Молодшого сина Сталіна поховали спочатку на Арському цвинтарі в Казані, а у 2002 році його останки перепоховали на Троєкурівському цвинтарі в Москві. 1999 року Головна військова прокуратура зняла з Василя Сталіна всі політичні звинувачення.

"Телеграф" писав раніше, де поховано диктатора Сталіна. Його тіло винесли з Мавзолею та поховали.