Набив його у в'язниці. Що відомо про татуювання диктатора Сталіна і що воно означало

Диктатор набив татуювання під час ув'язнення

Йосип Сталін – радянський політичний діяч, який встановив тоталітарний режим, проводив масові репресії та відіграв ключову роль у Другій світовій війні. Портрет диктатора за часів репресій був найбільш популярним татуюванням. Проте, мало хто знає, що сам Сталін також мав "наколку". Раніше ми розповідали, що відомо про внучку Сталіна.

За деякими джерелами, він набив його, перебуваючи у місцях позбавлення волі ще за часів своєї молодості. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про татуювання Йосипа Сталіна.

Правління Йосипа Сталіна було відзначене індустріалізацією, колективізацією та жорсткою централізацією влади. Тоді був культ особистості радянського лідера, тому в’язні набивали на своїх тілах його обличчя у надії, що ніхто не наважиться стріляти у диктатора.

Відомо, що за часів своєї молодості Йосип Сталін набив собі тату у вигляді синього скелястого черепа. Як воно виглядало, невідомо, адже у мережі немає фото "наколки" радянського лідера.

Проте, відомо, що татуювання було набите нижче грудей. Розмір також не відомий — маленьке чи велике воно було, можна тільки здогадуватися. Проте, є інформація, що воно могло означати.

У тюремній субкультурі татуювання черепа може мати різні значення, включаючи приналежність до злочинної організації, відбуття терміну у в'язниці, символ смерті або попередження про небезпеку.

Загалом, татуювання черепа асоціюється з небезпекою, смертю та тлінністю життя. Деякі люди вважають його оберегом, який захищає від загибелі. В інших культурах череп символізує насолоду моментом життя та тріумф життя над смертю. Проте, який сенс викладав у своє татуювання Йосип Сталін — не відомо.

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