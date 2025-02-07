"Подарунок" від Байдена: американські санкції обвалили ціну на російську нафту

Росіяни формували бюджет на 2025 рік, виходячи з зовсім інших цін на нафту

Санкції проти російської нафтової промисловості та "тіньового флоту" танкерів, які встигла запровадити адміністрація президента США Джозефа Байдена, завдали болючого удару Кремлю. "Останній подарунок" Байдена обвалив ціну на російську нафту.

Про це пише російське видання The Moscow Times. Зазначається, що ціна на основний сорт російської нафти, Urals, впала нижче "цінової стелі" у 60 доларів США за барель, розмір дисконту склав 15,7 долара, що стало найбільшим показником з травня 2024 року.

Російський бюджет на 2025 рік формувався з розрахунку на рівень ціни в 69,7 долара США за барель – з урахуванням того, що РФ буде обходити "цінову стелю", встановлену західними країнами. Проте росіяни навіть уявити не могли, що ціна впаде значно нижче за 60 доларів.

"Прогноз російському уряду поламали запроваджені 10 січня санкції проти більш ніж 180 танкерів, десятків нафтотрейдингових та страхових, а також двох видобувних компаній – "Газпромнефти" і "Сургутнефтегаза". Вивівши з гри багато суден, що доставляли російську нафту з Арктики та з Далекого Сходу, ці санкції призвели, зокрема, до стрибка вартості фрахту в кілька разів, оскільки суден, які не входили в чорні списки, стало не вистачати. У результаті різниця між вартістю нафти в російських портах відправлення і портах доставки в Індії збільшилася, за даними Argus Media, до 13 доларів за барель; це також найвищий показник із минулого травня", – зазначає видання.

Це призвело до призупинки постачань російської нафти в Азію. Зокрема, скорочення нафтових постачань до Індії, одного з найбільших покупців російської нафти, може сягнути понад 500 тисяч барелів на добу, тобто понад третину нафтового імпорту з Росії.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й 183 танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.