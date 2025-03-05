Чи скасує Трамп заборону на допомогу Україні після поста Зеленського, - WSJ

В приватних розмовах Трамп нещодавно скаржився, що "Зеленський не виявляв наміру починати переговори з Путіним"

Виступ Дональда Трампа в Конгресі свідчить, що президент США залишив у силі своє рішення поставити допомогу Україні на паузу. Він ухвалив таке рішення після суперечки у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише The New York Times, здавалося, що Трамп вітає рішення Зеленського повернутися до дискусій щодо мирних переговорів і угоди щодо корисних копалин. Водночас Трамп залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні.

Зазначається, що Трамп також не зупинявся на своєму наказі про "заморожування будь-якої іноземної допомоги". Хоча це важливо, адже Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) дбала про найбідніші верства населення світу. Рішення зупинити його роботу може призвести до загибелі людей, які лишаться без американської їжі чи ліків, що "раптово були замкнені на складах по всій Африці та на Близькому Сході.

Wall Street Journal повідомляє, що США не відновили військову допомогу Україні після заяв Зеленського про готовність співпрацювати з Трампом. Президент США розгляне відновлення допомоги лише після того, як переконається, що Зеленський готовий на мирні переговори з Росією.

"Високопоставлені офіційні особи США кажуть, що неясно, чи буде заяви Зеленського достатньо, щоб переконати Трампа відновити військову допомогу Україні, яку Білий дім призупинив у понеділок… Офіційні особи США заявили, що пауза продовжуватиметься доти, доки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори", — йдеться у статті.

В приватних розмовах Трамп нещодавно скаржився, що "Зеленський не виявляв наміру починати переговори з Путіним". Про це розповіли WSJ співрозмовники з кола офіційних осіб.

"Рішення про тимчасове скорочення допомоги було спрямоване на те, щоб показати українському лідеру, що Білий дім серйозно налаштований на досягнення миру. За словами офіційних осіб, навіть підписання угоди, яка надає американським компаніям доступ до українських рідкісноземельних мінералів, може виявитися недостатньо, щоб переконати Трампа відновити допомогу", — йдеться у статті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп казав про Україну під час виступу у Конгресі. Зокрема він заявив, що отримав листа від Зеленського.