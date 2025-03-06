Команда Трампа таємно говорить з опонентами Зеленського: з ким і про що, — Politico

Зустріч нібито відбулася у Києві

Американські ЗМІ повідомляють, що високопоставлені представники адміністрації Дональда Трампа провели таємні переговори з українськими політиками. Зустрічі відбулися саме тоді, коли Вашингтон активно тисне на українського лідера.

За інформацією трьох українських парламентарів та американського експерта з республіканської партії, четверо соратників Трампа нібито зустрілися з колишньою прем'єркою Юлією Тимошенко та представниками партії Петра Порошенка в Києві. Про це пише Politico.

Головною темою розмови стало питання можливості проведення дострокових президентських виборів в Україні. Наразі вибори відкладені через воєнний стан, який діє в країні.

У команді Трампа вважають, що Зеленський програє вибори через втому українців від війни та розчарування корупцією. Однак останні опитування показують протилежне – рейтинг Зеленського зріс після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті, де йому довелося протистояти президенту Трампу та віцепрезиденту Венсу.

Згідно з опитуванням британської компанії Survation, 44% українців готові підтримати Зеленського на президентських виборах. Його найближчий конкурент – колишній командувач ЗСУ Валерій Залужний – відстає більш ніж на 20%. Порошенко має підтримку лише 10% опитаних, а Тимошенко – 5,7%.

Офіційно Білий дім заперечує втручання у внутрішню політику України. Міністр торгівлі США Говард Лутнік цього тижня наголосив, що Трамп не втручається в українську політику і лише шукає партнера для миру.

Проте дії американської адміністрації, як пише Politico, свідчать про протилежне. Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", а директор Національної розвідки Тулсі Габбард безпідставно звинуватила Київ у скасуванні виборів.

Проведення виборів до завершення активних бойових дій критикують багато експертів, оскільки це може бути вигідно Росії. "Путін використовує Трампа, щоб нав'язати Україні вибори з однією метою – підірвати нас зсередини. Він хоче прибрати Зеленського, тому що він є символом нашого опору", – заявив голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський відповів Макрону щодо миру в Україні. Він сказав, що закінчення війни в Україні не має завершитися успіхом для Росії та означати капітуляцію з боку держави, яка зазнала нападу.