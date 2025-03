Порошенко та Тимошенко прокоментували таємні переговори зі США: про що говорили насправді

Повідомлення про це викликало резонанс в Україні

Про таємні переговори Петра Порошенка та Юлії Тимошенко повідомило Politico — п'ятий президент України та колишня прем'єрка відреагували на цю інформацію. Вони спростували, що йшлося про вибори.

Видання писало, що головною темою розмови нібито було питання можливості проведення дострокових президентських виборів в Україні. Наразі вибори відкладені через воєнний стан, який діє в країні.

Що сказав Порошенко

Політик підтвердив контакти з представниками США, проте заявив, що він та його команда виступають категорично проти виборів під час війни, написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Суть наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти Росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність", — зазначив Порошенко.

Вибори в Україні можливі лише після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки, наголосив Порошенко. Після цього має припинитися дія воєнного стану.

"І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу", — додав Порошенко.

Що сказала Тимошенко

Нардепка Юлія Тимошенко також зробила допис у Facebook з цього приводу. Вона також підтвердила контакти своєї команди з союзниками, проте спростувала, що йшлося про вибори в Україні.

"Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", — йдеться в її дописі.

Нагадаємо, раніше співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко, який вже заявив про намір йти в політику, розповів "Телеграфу", що наприкінці 2025 року в Україні може відбутися низка виборів — президентських, парламентських і місцевих. Але для цього потрібно, щоб було ухвалено деякі політичні рішення.