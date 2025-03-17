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Лігво Трампа у Флориді може згоріти (фото)

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
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Автор
Лісові пожежі у Флоріді Новина оновлена 17 березня 2025, 21:50
Лісові пожежі у Флоріді. Фото Колаж "Телеграфу"

Мар-а-Лаго в небезпеці: у Флориді загострюється сезон пожеж.

Метеорологи Національної метеорологічної служби (NWS) б’ють на сполох: суха та вітряна погода створює високу пожежну небезпеку у Флориді. Під загрозою – і округ Палм-Біч, де розташований знаменитий маєток Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Як повідомляє Newsweek, сезон лісових пожеж у Флориді триває цілий рік, але найбільша загроза виникає навесні та влітку через посуху. З початку року у штаті вже сталося 745 пожеж, які знищили понад 15 700 акрів землі. Станом на понеділок вогонь охопив ще п’ять лісових масивів, хоча безпосередньо в окрузі Палм-Біч поки що пожеж не зафіксовано.

Мар-а-Лаго – це не просто розкішний особняк, а один із найбільших приватних будинків у США. Його площа – 62 000 квадратних футів, що навіть перевищує розміри Білого дому.

маєток Дональда Трампа Мар-а-Лаго

NWS оголосила "червоний прапор" у цьому районі, попереджаючи мешканців про високу небезпеку загоряння. Головні фактори ризику – сухе повітря (вологість лише 25%), температура до 76°F (24°C) та сильний вітер із поривами до 25 миль на годину (40 км/год).

"Пожежі можуть швидко поширюватися", – попереджають метеорологи.

Флорида не єдина, хто бореться із підвищеною пожежною небезпекою. Червоні прапори у понеділок майоріли також у Техасі, Південній Дакоті, Іллінойсі та Нью-Мексико. У Палм-Біч це перше подібне попередження з січня 2023 року.

"Таке явище доволі рідкісне для цієї місцевості", – зазначила метеоролог Ана Торрес-Васкес.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Президент США Дональд Трамп поговорить із російським лідером Володимиром Путіним 18 березня. Ця подія викликає значний інтерес, особливо через його потенційний вплив на Україну.

Теги:
#США #Пожежі #Дональд Трамп #Маєток