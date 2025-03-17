Лігво Трампа у Флориді може згоріти (фото)

Мар-а-Лаго в небезпеці: у Флориді загострюється сезон пожеж.

Метеорологи Національної метеорологічної служби (NWS) б’ють на сполох: суха та вітряна погода створює високу пожежну небезпеку у Флориді. Під загрозою – і округ Палм-Біч, де розташований знаменитий маєток Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Як повідомляє Newsweek, сезон лісових пожеж у Флориді триває цілий рік, але найбільша загроза виникає навесні та влітку через посуху. З початку року у штаті вже сталося 745 пожеж, які знищили понад 15 700 акрів землі. Станом на понеділок вогонь охопив ще п’ять лісових масивів, хоча безпосередньо в окрузі Палм-Біч поки що пожеж не зафіксовано.

Мар-а-Лаго – це не просто розкішний особняк, а один із найбільших приватних будинків у США. Його площа – 62 000 квадратних футів, що навіть перевищує розміри Білого дому.

маєток Дональда Трампа Мар-а-Лаго

NWS оголосила "червоний прапор" у цьому районі, попереджаючи мешканців про високу небезпеку загоряння. Головні фактори ризику – сухе повітря (вологість лише 25%), температура до 76°F (24°C) та сильний вітер із поривами до 25 миль на годину (40 км/год).

"Пожежі можуть швидко поширюватися", – попереджають метеорологи.

Флорида не єдина, хто бореться із підвищеною пожежною небезпекою. Червоні прапори у понеділок майоріли також у Техасі, Південній Дакоті, Іллінойсі та Нью-Мексико. У Палм-Біч це перше подібне попередження з січня 2023 року.

"Таке явище доволі рідкісне для цієї місцевості", – зазначила метеоролог Ана Торрес-Васкес.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Президент США Дональд Трамп поговорить із російським лідером Володимиром Путіним 18 березня. Ця подія викликає значний інтерес, особливо через його потенційний вплив на Україну.