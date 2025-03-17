Логово Трампа во Флориде может сгореть (фото)

Мар-а-Лаго в опасности: во Флориде накаляется сезон пожаров.

Метеорологи Национальной метеорологической службы (NWS) бьют тревогу: сухая и ветреная погода создает высокую пожарную опасность во Флориде. Под угрозой – и округ Палм-Бич, где расположено знаменитое имение Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Как сообщает Newsweek, сезон лесных пожаров во Флориде продолжается круглый год, но самая большая угроза возникает весной и летом из-за засухи. С начала года в штате уже произошло 745 пожаров, уничтоживших более 15 700 акров земли. По состоянию на понедельник огонь охватил еще пять лесных массивов, хотя непосредственно в округе Палм-Бич пока пожары не зафиксированы.

Мар-а-Лаго – это не просто роскошный особняк, а один из самых больших частных домов в США. Его площадь – 62 000 квадратных футов, что даже превышает размеры Белого дома.

имение Дональда Трампа Мар-а-Лаго

NWS объявила "красный флаг" в этом районе, предупреждая жителей о высокой опасности возгорания. Главные факторы риска – сухой воздух (влажность всего 25%), температура до 76°F (24°C) и сильный ветер с порывами до 25 миль в час (40 км/ч).

"Пожары могут быстро распространяться", – предупреждают метеорологи.

Флорида не единственная, кто борется с повышенной пожарной опасностью. Красные флаги в понедельник развевались также в Техасе, Южной Дакоте, Иллинойсе и Нью-Мексико. У Палм-Бич это первое подобное предупреждение с января 2023 года.

"Такое явление достаточно редко для этой местности", — отметила метеоролог Ана Торрес-Васкес.

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