У Сомалі підірвали президента біля його палацу, напад потрапив на відео

Унаслідок атаки є постраждалі і жертви

У Могадішо, столиці Сомалі, 18 березня стався вибух біля президентського палацу. Звуки вибуху чули місцеві жителі на перехресті.

Про це пише місцеве видання Somali Guardian. Терористичне угруповання "Аш-Шабааб" уже взяло на себе відповідальність за напад на кортеж президента Хасана Шейха Махмуда.

Інцидент трапився на розв'язці Ель-Гаабта, коли президентський кортеж виїжджав з палацу в напрямку аеропорту Могадішо.

"Угруповання "Аш-Шабаб" стверджує, що підірвало кортеж президента Сомалі Хасана Шейха Махмуда одразу після того, як він виїхав з президентського палацу в аеропорт Могадішо. Є жертви", — повідомляє видання.

Правоохоронці оточили місце події та підтвердили наявність постраждалих внаслідок вибуху.

Хусейн Шейх Алі, радник з питань національної безпеки Сомалі, запевнив, що президент "у безпеці та зараз подорожує країною, щоб спостерігати за важливою роботою у різних регіонах". Згодом президента, одягненого у військову форму, помітили біля гелікоптера, що має відвезти його до прифронтових районів.

Хасан Шейх Махмуд

Довідка. Хасан Шейх Махмуд — президент Сомалі з 2012 року. 69-річний політик є членом Партії миру та розвитку, бізнесменом, меценатом, а в 2013 році його визнали одним із ста найвпливовіших людей у світі.

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