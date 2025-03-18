В Сомали взорвали президента у его дворца, нападение попало на видео

В результате атаки есть пострадавшие и жертвы

В Могадишо, столице Сомали, 18 марта произошел взрыв у президентского дворца. Звуки взрыва слышали местные жители на перекрестке.

Об этом пишет местное издание Somali Guardian. Террористическая группировка "Аш-Шабааб" уже взяла на себя ответственность за нападение на кортеж президента Хасана Шейха Махмуда.

Инцидент произошел на развязке Эль-Гаабта, когда президентский кортеж уезжал из дворца в направлении аэропорта Могадишо.

"Группировка "Аш-Шабаб" утверждает, что подорвала сомалийский кортеж Хасана Шейха Махмуда сразу после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо. Есть жертвы", — сообщает издание.

Правоохранители оцепили место происшествия и подтвердили наличие пострадавших в результате взрыва.

Хусейн Шейх Али, советник по национальной безопасности Сомали, заверил, что президент "в безопасности и сейчас путешествует по стране, чтобы наблюдать за важной работой в разных регионах". Позже президента, одетого в военную форму, заметили возле вертолета, который должен отвезти его в прифронтовые районы.

Хасан Шейх Махмуд

Справка. Хасан Шейх Махмуд – президент Сомали с 2012 года. 69-летний политик является членом Партии мира и развития, бизнесменом, меценатом, а в 2013 году его признали одним из ста самых влиятельных людей в мире.

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