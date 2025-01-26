Його незаконно приватизувала церква Московського патріархату: який вигляд має палац Грохольських-Терещенків біля Житомира

У 2000-х палац незаконно передали у приватну власність

Палац Грохольських-Терещенків — історична пам'ятка неоготичного стилю, розташована на Житомирщині. Палац збудували на замовлення польського шляхтича Адольфа Грохольського. Йому належало селище міського типу Червоне, де й розміщена будівля. Водночас у Запорізькій області є природне утворення, під назвою Кам'яна Могила, яке стало історичним заповідником.

Що передбачає палац Грохольських-Терещенків, і в якому стані ця пам'ятка архітектури зараз — знає "Телеграф".

Палац Грохольських-Терещенків на Житомирщині

Палац збудований у 1951 році у вигляді триповерхового будинку з двома вежами. Його створили у формі чотирикутника з восьмибічною вежею, яка розташована на основному фасаді. Тоді як дві додаткові вежі слугували павільйонами.

Палац Грохольських-Терещенків з висоти пташиного польоту, фото "Житомир інфо"

Господарські будівлі та конюшню, як і сам палац, також звели у неоготичному стилі. Перед палацом у давнину простягався сад з фонтаном, виконаним з чавуну. Усередині будівлі можна було побачити сходи з білого мармуру та бальну залу з двома розкішними люстрами з кришталю.

Фасад палацу Грохольських-Терещенків, фото "Вікіпедія"

Невдовзі селище з вишуканим палацом придбав Федір Терещенко. Він дещо змінив будівлю та звів неподалік цукровий завод. Навколо палацу був розташований великий сад, площею 58 гектарів. Серед насаджень були липи, дуби, каштани. Також будівлю оточували декоративні газони, альтанки та озерця.

Терещенко володів палацом до Жовтневого перевороту, що відбувся у 1917 році. Після приходу до влади більшовиків тут зробили прихисток для безпритульних дітей. Однак, малеча тут не затримувалась, а саму будівлю підпалили. Палац сильно пошкодили, після чого інтер'єр вже було неможливо відновити.

Такий вигляд палацу Грохольських-Терещенків зараз, фото з мережі

Згодом у палаці діяло фабрично-заводське училище, а пізніше — Червоненський філіал професійно-технічного училища №32. Воно існувало тут майже до 1998 року. Коли училище перемістили в інше місце, будівлю розікрали, забравши навіть кахель з підлоги. Палац став схожий на руїну, оскільки від нього залишилися лише стіни.

Палац Грохольських-Терещенків зсередини зараз, фото "Житомир інфо"

Яким був палац Грохольських-Терещенків колись і зараз зсередини, фото "Житомир інфо"

Натомість місцевий відділ освіти передав приміщення ВАТ "Червоненський цукровик". Після здобуття Україною незалежності підприємство передало будівлю жіночому монастирю Святого Різдва Христового УПЦ МП. Цей процес відбувся незаконно, без дозволів Фонду державного майна України і Міністерства культури.

У 2022 році Бердичівська прокуратура почала повертати палац у власність держави через суд. Справа дійшла аж до Верховного Суду, який підтримав прокуратуру у тому, що пам'ятку приватизували незаконно. У результаті будинок-садибу Терещенка повернули у власність державі.Така будівля входить до реєстру культурної спадщини.

Палац Грохольських-Терещенків, фото Житомирської прокуратури

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