Сигналгейт: советник Пентагон отстранен из-за подозрения в причастности к утечке данных

Колдуэлл, в отличие от многих других чиновников Пентагона, находится в "тени", но при этом он играет важную роль

Одного из ведущих советников министра обороны США и бывшего телеведущего Пита Хегсета, ветерана морской пехоты Дэна Колдуэлла, неожиданно отстранили от работы. Его подозревают в причастности к утечке информации – так называемый "сигналгейт", скандал с утечкой данных переписки в мессенджере Signal, куда случайно добавили редактора издания The Atlantic.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственный источник. Известно, что Колдуэлла отправили в административный отпуск, пока идет расследование за "несанкционированное разглашение"; возможно, ему придется пройти полиграф.

Колдуэлл, в отличие от многих других чиновников Пентагона, находится в "тени", но при этом он играет в системе управления министерством обороны США критически важную роль. Так, Хегсет в той же переписке называл Колдуэлла лучшим контактным лицом для Совета национальной безопасности во время подготовки к ударам по хуситам в Йемене.

"Решение отправить Колдуэлла в административный отпуск не связано с волной увольнений после того, как в январе Пентагон возглавил Хегсет", – добавило издание.

При этом Колдуэлл в свое время выступал против военной помощи Украине и за сокращение присутствия военных США в Европе. Поэтому его отстранение может стать серьезным ударом по позициям группы антиукраинских сил в Вашингтоне.

Что известно о скандале с Signal

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов. Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что речь шла о военных планах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личные данные американских чиновников утекли в сеть. Речь идет якобы об электронных адресах, мобильных номерах и паролях сотрудников администрации Дональда Трампа.