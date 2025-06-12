Привітав із Днем Росії: Рубіо викликав хвилю обурення у соцмережах

Згадав також і про війну

Державний секретар США Марко Рубіо опублікував офіційне вітання з нагоди Дня Росії, який відзначають 12 червня. Американський дипломат висловив підтримку російському народу та його прагненню до "світлого майбутнього".

Повний текст привітання розміщено на офіційному сайті Білого дому. У документі йдеться, що чинний президент США Дональд Трамп та його адміністрація демонструють готовність до діалогу з Росією.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії", — заявив Рубіо у своєму зверненні. Держсекретар згадав, що Сполучені Штати підтримують російський народ у досягненні його цілей.

У вітанні американський чиновник також сказав про бажання США налагодити конструктивну співпрацю з Російською Федерацією. "Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією задля досягнення тривалого миру між Росією та Україною", — йдеться у заяві.

Також раніше "Телеграф" також писав, що Зеленський розповів, що потрібно для завершення війни. Росія просто бреше Трампу, каже президент.