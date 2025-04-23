Розтин вен та голка в живіт: як вдається так довго зберігати тіло Папи Римського до похорону

Після всіх маніпуляцій тіло Папи Франциска перевезене до собору Святого Петра, де його буде виставлено для прощання протягом трьох днів перед похованням

Тіло Папи Римського, який пішов із життя 21 квітня, перебуватиме в труні три дні, щоб з ним могли попрощатися. Головним пріоритетом є забезпечення того, щоб воно не розклалося до початку похорону.

Про це пише The Standart. Для підтримки тіла у формі розкривають вени на шиї, що дозволяє суміші консервантів, включаючи формальдегід, циркулювати тілом.

Консерванти відіграють важливу роль у збереженні тканин людського організму. Процес включає виконання невеликого розрізу над ключицею для доступу до сонної артерії і яремної вені.

Формальдегід протягом багатьох років використовувався для вимивання крові та бактерій з тіла, що піддається консервації, і, таким чином, для управління процесом розкладання.

При цьому в історичних записах Ватикану є підтвердження, що до появи сучасних консервантів бальзамування передбачало фізичне видалення деяких органів тіла. Отвори в носі та роті тіл також заповнювалися ватою, щоб утримувати рідину, що витікає.

Бальзамування Пія XII в 195 році залишається історичною подією, оскільки його тіло розклалося через те, що тодішній папський лікар Рікардо Галеацці-Лізі не зміг витягти його органи. Натомість він запечатав тіло Папи Пія у пластиковий пакет, змішаний із травами та оліями. Процес розкладання був настільки інтенсивним, що охоронцям довелося робити перерви через сильний сморід.

Наразі тіло Папи Франциска мали ретельно очистити, а фахівці — усунути задуху різних частин тіла, у тому числі щелепи. Серед інших косметичних заходів – забезпечення відновлення природного вигляду покійного.

При маніпуляціях з тілом проводиться наступна процедура — у черевну порожнину вводиться велика голка, також відома як троакар, для видалення внутрішніх рідин і газів, які замінюються великою кількістю консервантів.

Після бальзамування тіло одягають у червоний папський одяг і надягають білу митру.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що з ранку 23 квітня виставили в соборі Святого Петра тіло Папи Франциска для прощання віруючих. Очікується, що протягом наступних трьох днів десятки тисяч людей прибудуть до Ватикану, щоб надати честь понтифіку.