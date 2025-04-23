Вскрытие вен и игла в живот: как удается так долго сохранять тело Папы Римского до похорон

После всех манипуляций тело Папы Франциска перевезено в собор Святого Петра, где оно будет выставлено для прощания в течение трех дней перед захоронением

Тело Папы Римского, который ушел из жизни 21 апреля, будет находиться в гробу три дня, чтобы с ним могли попрощаться. Главным приоритетом является обеспечение того, чтобы оно не разложилось до начала похорон.

Об этом пишет The Standart. Для поддержания тела в форме вскрывают вены на шее, что позволяет смеси консервантов, включая формальдегид, циркулировать по телу.

Консерванты играют немаловажную роль в сохранении тканей человеческого организма. Процесс включает в себя выполнение небольшого разреза над ключицей для доступа к сонной артерии и яремной вене.

Формальдегид в течение многих лет использовался для вымывания крови и бактерий из тела, подвергаемого консервации, и, таким образом, для управления процессом разложения.

При этом, в исторических записях Ватикана есть подтверждения, что до появления современных консервантов бальзамирование предполагало физическое удаление некоторых органов тела. Отверстия в носу и рту тел также заполнялись ватой, чтобы удерживать вытекающую жидкость.

Бальзамирование Пия XII в 195 году остается историческим событием, поскольку его тело разложилось из-за того, что тогдашний папский врач Риккардо Галеацци-Лизи не смог извлечь его органы. Вместо этого он запечатал тело Папы Пия в пластиковый пакет, смешанный с травами и маслами. Процесс разложения был настолько интенсивным, что охранникам пришлось делать перерывы из-за сильного смрада.

Сейчас тело Папы Франциска должны были тщательно очистить, а специалисты устранить окоченение различных частей тела, в том числе и челюсти. Среди других косметических мер — обеспечение восстановления естественного облика покойного.

При манипуляциях с телом проводится также следующая процедура — в брюшную полость вводится большая игла, также известная как троакар, для удаления внутренних жидкостей и газов, которые заменяются большим количеством консервантов.

После бальзамирования тело облачают в красные папские одежды и надевают белую митру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с утра 23 апреля выставили в соборе Святого Петра тело Папы Франциска для прощания верующих. Ожидается, что в течение следующих трех дней десятки тысяч человек прибудут в Ватикан, чтобы воздать честь понтифику.