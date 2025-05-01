Ватикан на перепутье: изменят ли консерваторы курс церкви после смерти Папы

Битва за папский престол идет полным ходом

После смерти Папы Франциска консервативные католики увидели шанс изменить курс церкви. Они готовятся к выборам нового понтифика и продвигают кандидатов с правыми взглядами.

Религиозные консерваторы хотят, чтобы Ватикан меньше говорил о климате и мигрантах, а больше о традиционных ценностях. Об этом говорится в материале Politico.

7 мая кардиналы соберутся в Сикстинской капелле для избрания нового Папы. Противники Франциска, называвшие его еретиком за либеральную позицию по поводу однополых отношений и поддержку мигрантов, продвигают своих кандидатов, пишет издание.

По словам Politico, среди кандидатов от консерваторов — епископ Атанасиус Шнайдер, называющий беженцев "массовым вторжением", кардинал Роберт Сара из Гвинеи и американский кардинал Реймонд Берк, сторонник Трампа.

Джон Еп, руководитель группы "Католики для католиков", отмечает, что 56% католиков США голосовали за Трампа: "Эти люди хотят, чтобы их Папа поддерживал позицию США по защите границ".

Американские католические организации финансируют кампанию против реформ Франциска. Их главная мишень – кардинал Пьетро Паролин, вероятный преемник понтифика.

Также Politico пишет, что финансовые проблемы Ватикана с дефицитом в 83 миллиона евро могут усугубить влияние правых доноров. Однако шансы консерваторов невелики, ведь 80% кардиналов-избирателей назначил именно Франциск.

"Они знают, что у них нет большинства, поэтому цель — запугать реформистов", — объяснил изданию обозреватель Ватикана Марко Полити. Но в Сикстинской капелле кардиналы будут изолированы от внешнего давления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новый Папа может стать адвокатом №1 для Украины в мире. Религиовед назвал ключевое условие.