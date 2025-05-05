"Навіть одна ракета дорожча": скільки коштує створення посольства за кордоном

Посол у Бразилії виступає за збільшення їхньої кількості

Україна має відстоювати себе на лише на полі бою, але й у дипломатичній площині. Для цього необхідно розширити мережу посольств, впевнений посол України в Бразилії Андрій Мельник.

Про це він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, для цього не потрібно надто великих коштів.

Скільки грошей потрібно на рік функціонування посольства у Латинській Америці

"Одне нове маленьке посольство, яке ми могли б відкрити у тій же Латинській Америці – це 200-300, не нехай 400 тисяч доларів бюджет На цілий рік! Тобто це значно менше ніж одна (!) ракета для німецької системи ППО IRIS-T, яку нам вдалося пробити під час моєї посольської каденції в Берліні ще у 2022 році. Зрозуміло, що таке порівняння є дуже умовним", — пояснив посол.

Користь цього, за словами Мельника, велика. За ці гроші цілий рік Україна нарешті буде дипломатично представлена в одній із країн, де нашої присутності не було ніколи за всі роки незалежності.

"Я говорю про посла, плюс один дипломат, один технічний співробітник, тобто це мінімальний формат 1+2 чи 1+3. Наше посольство у Бразилії, до речі, не набагато більше", — зазначив дипломат.

Зазначимо, класична" версія ракети "повітря-повітря" для німецьких комплексів IRIS-T коштує 900 тисяч євро. Це близько 1 007 220 доларів США.

Чому Україні важливо мати більше диппредставництв

За словами посла, з перших років незалежності і до зараз Україна в Латинській Америці має посольства в Бразилії та Аргентині. Дещо пізніше з'явилося посольство в Перу, й зовсім нещодавно в Чилі. На весь латиноамериканський континент наразі Україна має лише чотири дипмісії.

В регіоні Центральної Америки у нас два посольства, в Мексиці і на Кубі. Таким чином, на понад 30 країн Латинської Америки та Карибського басейну в України лише шість дипломатичних місій, всі вони дуже маленькі.

"Як ми можемо розраховувати на суттєві зрушення, якщо в цілому ряді країн нашого регіону українських дипломатів чи наші делегації бачили кілька разів за три десятиліття, я вже мовчу про останні роки війни. У кращому випадку приїдуть кілька депутатів, чи заступник глави МЗС на консультації, це все дуже важливо і потрібно, без питань, про щось поговорили і поїхали", — описав ситуацію Мельник.

За його словами, це має небагато сенсу, якщо на місцях немає українських дипломатів. Адже вони потрібні для реалізації досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", з 5 травня досвідчена дипломатка Джулі Девіс розпочинає виконання обов’язків глави посольства США в Україні. Її завданням стане зміцнення двосторонніх відносин, сприяння завершенню війни та забезпечення стабільності як для України, так і для США.