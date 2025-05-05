"Даже одна ракета дороже": сколько стоит создание посольства за границей

Посол в Бразилии выступает за увеличение их количества

Украина должна отстаивать себя не только на поле боя, но и в дипломатической плоскости. Для этого необходимо расширить сеть посольств, уверен посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, для этого не нужно слишком больших средств.

Сколько денег нужно в год функционирования посольства в Латинской Америке

"Одно новое маленькое посольство, которое мы могли бы открыть в той же Латинской Америке – это 200-300, не пусть 400 тысяч долларов бюджет. На целый год! То есть это значительно меньше одной (!) ракеты для немецкой системы ПВО IRIS-T, которую нам удалось пробить во время моей посольской каденции в 2022 году. Понятно, что такое сравнение очень условно", — пояснил посол.

Польза создания новых дипмиссий, по словам Мельника, велика. За эти деньги целый год Украина, наконец, будет дипломатически представлена в одной из стран, где нашего присутствия не было никогда за все годы независимости.

"Я говорю о после, плюс один дипломат, один технический сотрудник, то есть это минимальный формат 1+2 или 1+3. Наше посольство в Бразилии, кстати, не намного больше", — отметил дипломат.

Отметим, классическая версия ракеты "воздух-воздух" для немецких комплексов IRIS-T стоит 900 тысяч евро. Это около 1 007 220 долларов США.

Почему Украине важно иметь больше диппредставительств

По словам посла, с первых лет независимости и по сей день Украина в Латинской Америке имеет посольства в Бразилии и Аргентине. Несколько позже появилось посольство в Перу, и совсем недавно в Чили. На весь латиноамериканский континент Украина имеет только четыре дипмиссии.

В регионе Центральной Америки у нас два посольства, в Мексике и на Кубе. Таким образом, более чем на 30 стран Латинской Америки и Карибского бассейна у Украины всего шесть дипломатических миссий, все они очень маленькие.

"Как мы можем рассчитывать на существенные сдвиги, если в целом ряде стран нашего региона украинских дипломатов или наши делегации видели несколько раз за три десятилетия, я уже молчу о последних годах войны. В лучшем случае приедут несколько депутатов, или заместитель главы МИД на консультации, это все очень важно и нужно, без вопросов, о чем-то поговорили и уехали", — описал ситуацию Мельник.

По его словам, это не имеет большого смысла, если на местах нет украинских дипломатов. Так как именно они нужны для реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, как сообщал "Телеграф", с 5 мая опытная дипломат Джули Дэвис начинает исполнение обязанностей главы посольства США в Украине. Ее задачей станет укрепление двусторонних отношений, содействие завершению войны и обеспечение стабильности как для Украины, так и США.