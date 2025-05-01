Джулі Девіс була представником у Білорусі і не тільки: що відомо про тимчасово повірену у справах США в Україні

Девіс має 30 років дипломатичного досвіду

Президент США Дональд Трамп призначив досвідчену дипломатку Джулі Девіс очолити посольство США в Україні. Вона розпочне виконання обов’язків 5 травня 2025 року.

Про це під час брифінгу заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. За її словами, "у цей критичний момент нам потрібні досвідчені лідери на ключових позиціях. Посол Девіс — саме така людина".

Як повідомило Посольство США в Києві, Девіс очолюватиме дипломатичну місію від імені президента Трампа та держсекретаря Марко Рубіо. Її завданням стане зміцнення двосторонніх відносин, сприяння завершенню війни та забезпечення стабільності як для України, так і для США.

Девіс має понад 30 років дипломатичного досвіду. До призначення в Україну вона була послом США на Кіпрі, спеціальним представником у справах Білорусі, заступницею помічника держсекретаря у справах Західної Європи та ЄС, а також заступницею постійного представника США при НАТО.

Позиція Девіс щодо України

Ще під час служби на Кіпрі Джулі Девіс неодноразово висловлювала підтримку Україні. 23 серпня 2022 року вона взяла участь у церемонії підняття українського прапора, написавши у Х (Twitter):

"Пишаюся тим, що сьогодні вранці на Кіпрі я разом зі своїми колегами-дипломатами вшановую День державного прапора України. Ми залишаємося єдиними та непохитними у підтримці України, яка мужньо бореться проти жорстокої та неспровокованої агресії Росії".

10 березня 2023 року вона зустрілася з лідером кіпрської партії DISY Аверофом Неофіту, де підтвердила спільні переконання щодо підтримки України. А 24 березня повідомила про зустріч із міністром фінансів Кіпру Макісом Керавносом, під час якої обговорювала санкції проти Росії.

"Санкції накладають витрати на Росію за її незаконну війну проти України", — заявила тоді Девіс.

У лютому 2024 року, до другої річниці повномасштабного вторгнення, вона долучилася до відкриття виставки "Жіноче обличчя війни" в Лімасолі та підтримала заяву 47 країн, які засудили використання Росією північнокорейських балістичних ракет проти України.

Також 16 травня 2024 року, попри міжнародну увагу до гуманітарної кризи в Газі, вона наголосила:

"У той час, коли Америка зосереджена на співпраці з нашими партнерами для пришвидшення доставки їжі тим у Газі, хто її терміново потребує, ми підтверджуємо нашу солідарність з Україною – глобальною житницею та жертвою російської агресії". 16 вересня 2024 року Девіс заявила про санкції проти кіпрських громадян, пов’язаних із компаніями Intellexa, які постачали шпигунське ПЗ Росії. А 17 липня вона брала участь у зустрічі з кіпрськими бізнесами та Мінфіном США щодо запровадження нових заходів проти структур, які підтримують війну РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала заяву про відставку. У Державному департаменті США підтвердили цей факт.