Символічне і для України? Чому обране новим Папою ім'я є досить значущим

Історична прихильність попередника нового Папи до України, дає надію, що Лев XIV також проявить її

Роберт Прево — кардинал зі США, який став новим Папою Римським, обрав ім'я Лев XIV. Попереднім носієм цього імені був Папа Лев XIII, який мав особливий зв'язок з Україною.

Лев XIII багато зробив для розвитку церкви в Україні

За інформацією з відкритих джерел, Лев XIII був папою з 1878 по 1903 роки та з великою прихильністю ставився до Української греко-католицької церкви. Понтифік наголошував на цінності східнохристиянської традиції УГКЦ, її літургії та богослов'я.

Під час його понтифікату, у 1880 році було розроблено проєкт підвищення Галицької митрополії до рівня патріархату. Однак угорський уряд, а також угорський та польський єпископати виступили проти.

У 1882 році за розпорядженням Лева XIII відбулася реформа чину василіян (один із чернечих орденів УГКЦ). Вона значно зміцнила позиції ордену.

Цим участь Лева XIII у житті Української греко-католицької церкви не обмежується. У 1885 році Папа заснував Станиславівське єпископство (наразі Івано-Франківська єпархія УГКЦ). У 1895 році понтифік іменував кардиналом митрополита Галицького Сильвестра Сембратовича.

Крім того, Лев XIII у 1897 році став засновником Української колегії святих Сергія і Вакха в Римі. Це стало важливим центром підготовки українського духовенства.

Отже, історична прихильність попередника нового Папи до України, дає надію, що Лев XIV також проявить її. Першими словами нового понтифіка стали "La pace sia con tutti voi!" (Мир вам усім!).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у першій промові нового понтифіка є три підказки про його пріоритети. На що звернули увагу західні ЗМІ.