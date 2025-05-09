Археологи случайно раскопали тайную резиденцию Пап под Римом

О ней забыли на целых 800 лет

В центре Рима была найдена тайная резиденция Пап, которая пробыла под землей не менее восьми веков. Рабочие случайно наткнулись на нее, когда готовили город к Юбилейному2025 году.

Этот дворец был домом для пап от 9 до 13 века, задолго до того, как Ватикан стал их постоянным местожительством. Об этом говорится в новом материале The Independent.

Исследователи считают, что найденные сооружения могут принадлежать Патриархату — резиденции религиозных лидеров, состоявшей из большого приемного зала, который назывался монументальной базиликой.

Строительство оборонительных стен вокруг базилики происходило в период частых набегов сарацин на Рим, а также во время внутренних конфликтов между аристократическими семьями города. Лишь в 1305 году папская столица была перенесена из Патриархата в Авиньон во Франции, а затем в Ватикан.

После перенесения папского престола в Ватикан необходимость защищать Патриархат исчезла, и стена потеряла свою функциональность и была похоронена, а все упоминания о ней утрачены.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано назвал находку очередным доказательством богатства территории Рима, являющейся "неисчерпаемой шахтой археологических сокровищ". По его словам, каждый камень рассказывает свою историю и благодаря этим находкам археологи смогут узнать больше о прошлом.

Ранее "Телеграф" писал, почему избранное новым Папой имя достаточно значимо и чем оно символично для Украины. Напомним, Папа избрал имя Лев XIV.