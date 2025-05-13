Китай спустил на воду еще один "корабль судного дня": угроза для Тайваня растет

Китайская армада пополняется кораблем для операций против Тайваня

Китай добавляет в свой флот еще один корабль для операций против Тайваня. Десантное судно Type 075 с номером 34 уже на китайской базе и ожидает начала службы.

Это четвертый корабль в китайском флоте, который может использоваться для высадки войск на Тайване. Об этом пишет издание Newsweek.

Фото нового корабля появились в соцсетях на прошлой неделе. Австралийский военный эксперт Алекс Лак говорит, что судно почти готово приступить к службе, пишет издание. Корабль приписали к Южному флоту Китая, контролирующему Южно-Китайское море и помогающему Восточному флоту в возможных операциях против Тайваня.

Type 075

По информации Newsweek, у китайцев уже есть три корабля Type 075: Hainan, Guangxi и Anhui с номерами 31, 32 и 33. Американские военные называют эти суда очень мощными. Они могут перевозить десантные катера, солдат, бронированную технику и вертолеты для высадки на берег.

Пентагон еще в декабре писал, что четвертый корабль был спущен на воду в 2023 году, говорится в статье. Китайцы планировали ввести его в действие в 2024 году, но официальной даты пока нет. В то же время Китай уже работает над более новыми кораблями Type 076. Первое такое судно спустили на воду в декабре – оно сможет запускать самолеты с помощью катапульты.

По словам издания, китайский флот самый большой в мире – более 370 кораблей и подводных лодок. Корабли Type 075 регулярно участвуют в учениях у Тайваня и патрулируют Южно-Китайское море. Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает использования силы для возврата контроля над островом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США усомнились в способности победить Китай. Мы рассказывали, хватит ли у американцев сил защитить Тайвань.