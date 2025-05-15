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Одне слово Зеленського вивело із себе Захарову. Вона відразу спробувала образити його

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Захарова намагалась образити Зеленського Новина оновлена 15 травня 2025, 13:17
Захарова намагалась образити Зеленського. Фото Колаж "Телеграфу"

Лавро теж "відзначився", заступаючись за Путіна

Слова президента України Володимира Зеленського про "бутафорський" склад російської делегації в Стамбулі неабияк зачепив Кремль. Адже в Москві вже спробували образити президента.

Як зазначила речниця МЗС РФ Марія Захарова, Зеленський "не має права" так називати російську делегацію, яка складається "виключно з професіоналів".

"Хто вживає слово бутафорський? Клоун? Невдаха? Людина з невідомою освітою щодо людей з освітою та науковими ступенями, із заслугами перед вітчизною?" — сказала Захарова.

За її словами, Росія відправила на переговори в Стамбул "найкращих" людей, які наразі там потрібні. Додамо, що до складу російської делегації входить Володимир Мединський – помічник президента Російської Федерації, Михайло Галузін – з 2018 року заступник міністра закордонних справ, Ігор Костюков – начальник Генштабу РФ, Олександр Фомін – заступник міністра оборони.

"На якій підставі людина, яка прийшла до влади на "інфотехнологіях і капіталовкладеннях", взагалі може засумніватися в рівні будь-кого!" — сказала представниця МЗС РФ.

Окрім цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Зеленського "жалюгідною людиною" через його "вимоги" щодо присутності очільника РФ Володимира Путіна в Стамбулі.

Нагадаємо, що під час короткого виходу до преси у Стамбулі Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану і назвав "бутафорським" склад делегації Росії.

"У нас делегація на найвищому рівні, у росіян схоже на бутафорський. Подивимося, що ми будемо робити, чи є у росіян взагалі мандат на прийняття рішень", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі спробували образити президента України ще до переговорів.

Теги:
#Україна #Переговори #Володимир Зеленський #Марія Захарова