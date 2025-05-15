Тепер офіційно. Стало відомо, чи поїде Путін у Стамбул до Зеленського

Нарешті у Путіна офіційно відповіли

Путін не приїде на переговори у Стамбул у четвер, 15 травня. Про це сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

У Кремлі до останнього тягнули, не повідомляючи, чи поїде російський президент у Стамбул. Спочатку казали, що повідомлять, коли надійде відповідний наказ від Путіна, потім речник Кремля ухилявся від прямої відповіді. Аж коли стало відомо, що Володимир Зеленський вилетів до Туреччини, у Путіна спромоглись на офіційний коментар.

Наразі відомо, що делегацію РФ на переговорах очолять ті ж люди, що і на минулих переговорах у Стамбулі у 2022 році — Володимир Мединський та Олександр Фомін. Західні дипломати вважають, що рішення Путіна не їхати особисто на переговори і відправити на них молодих чиновників спричинене тим, що російський президент не хоче поступатись — як і раніше, йому треба, щоб Україна як суверенна держава, припинила своє існування.

"Але рівень руськіх поки що мені офіційно не відомий. Але з того, що ми бачимо, це більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити і які будуть наші подальші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, що в нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень у російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони самі щось приймати. Тому що нам всім відомо хто в Росії приймає рішення", — сказав Зеленський, коли прибув у Туреччину. З українського боку в Туреччині уже присутні глава МЗС, Офіс президента України, військові, представники розвідки, голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Що відомо про переговори у Стамбулі станом на цю годину, "Телеграф" висвітлює у цьому матеріалі: Переговори України та Росії у Стамбулі: головне на цю годину (оновлюється)

Нагадаємо, у США назвали спосіб покарати Путіна за зрив переговорів. Впливова консервативна газета виступила з порадами для президента США.