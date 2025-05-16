Європейські лідери хочуть болісно "закрутити гайки" Путіну. Що вони планують, - Politico

Обговорення нових обмежень заплановано на 16 травня

Європейські партнери України готуються запровадити подальші санкції проти глави Росії Володимира Путіна після того, як він не з'явився на переговори в Туреччині. Розглядається запровадження штрафних тарифів на російський імпорт.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела. Зазначається, що 16 травня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в столиці Албанії для обговорення, як зупинити війну Росії проти України.

Які обмеження можуть запровадити щодо РФ

Як розповіли виданню чотири європейські чиновники, на цій зустрічі будуть обговорювати посилення санкцій проти Росії. Двоє зі співрозмовників видання заявили, що розглядається питання запровадження штрафних тарифів на російський імпорт. Запровадження тарифів ЄС раніше розглядалося як варіант обходу протидії санкціям з боку Угорщини.

Днями посли ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти Росії. Він включає майже 200 кораблів так званого тіньового флоту, що використовуються для обходу чинних санкцій на експорт нафти та газу.

Високопоставлений чиновник Великої Британії напередодні попередив, що якщо переговори у Стамбулі не будуть успішними, розмова, ймовірно, "буде вестися навколо санкцій і того, як ми можемо об'єднати країни, щоб розпочати сильніші санкції". За його словами йдеться про ті обмеження, які обговорювали під час візиту європейських лідерів до Києва 10 травня.

Як повідомляв "Телеграф", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії готовий. Його планується ухвалити на засіданні Ради Європейського Союзу в Брюсселі 20 травня, усі країни ЄС попередньо схвалили нові обмеження.