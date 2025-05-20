США поки не вирішили, чи продовжать військову допомогу Україні: у Раді назвали тривожний строк

За словами Ірини Геращенко, вся надія на Конгрес та американську громадську думку

Влітку, а воно вже на порозі, закінчується пакет військової допомоги для України. Його "пробив" перед своїм звільненням з посади американський президент Джо Байден. Невідомо, що буде далі.

Нинішня адміністрація США ще не ухвалила рішення щодо наступних поставок озброєння Києву. Таку заяву зробив держсекретар Марко Рубіо, повідомляє Clash Report.

"США не припинили постачання зброї в Україну, проте рішення про можливість формування нових пакетів допомоги поки що не прийнято", — сказав Рубіо.

Він також додав, що Вашингтон працює з партнерами по НАТО над постачанням додаткових батарей протиракетної оборони Patriot для України.

Народний депутат України, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді 9-го скликання Ірина Геращенко нагадала, що влітку закінчується пакет військової допомоги Байдена і поки що в американському бюджеті не передбачено нових поставок зброї Україні.

"Позиція адміністрації Трампа зрозуміла, їхня ставка була на швидкі переговори та завершення бойових дій. Схоже, план Б, що Путін просто не збирається припиняти війну, у Вашингтоні чомусь не розглядався і став для Трампа та його команди сюрпризом", — зазначила вона.

Геращенко наголосила, що Україна поки не знає, які рішення ухвалить Білий дім після фактичного провалу мирних переговорів. На її думку, єдине, що може вплинути на рішення адміністрації Трампа щодо України – це позиція Конгресу та американська громадська думка.

Нагадаємо, телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна не наближає мир в Україні, а навпаки, дає Кремлю можливість продовжувати свою агресію. Експерти сходяться на думці, що без участі у переговорах України та посилення санкцій проти Росії немає сенсу говорити про реальний прогрес.