Трамп планирует принять участие в саммите НАТО в июне. Будет ли там Зеленский

Президент США раскрыл свое намерение в телефонном разговоре с главой Нидерландов

Дональд Трамп планирует посетить саммит НАТО в Гааге (Нидерланды). Он состоится 24-25 июня.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, сообщает Bloomberg. Он сказал об этом после телефонного разговора с президентом США, заверившим, что он будет присутствовать на ближайшем саммите Организации Североатлантического договора.

Схоф сообщил о намерениях Трампа после своего визита в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Там Схоф встретился с Рютте, бывшим премьер-министром Нидерландов.

Саммит НАТО в Гааге – что известно

Встреча состоится 24-25 июня, участие в ней примут представители 32 стран-членов НАТО. Гаага – город, где родился генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Основной темой саммита станет официальное утверждение нового минимального целевого показателя расходов для всех стран НАТО. Члены Североатлантического договора уже достигли прогресса в планах выполнения требования Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.

Будут ли на саммите НАТО в Гааге говорить об Украине

Марк Рютте 21 мая заявил, что во время саммита в Гааге государства-члены Альянса обсудят длительный мир в Украине и ее поддержку, пока продолжаются военные действия. Также важно, подчеркнул он, чтобы будущее мирное соглашение было длительным и устойчивым, НАТО стремится, "чтобы мы никогда не вернулись к повторению того, что мы видели с Минскими договоренностями".

"Что касается Украины, она также будет темой обсуждения на саммите (НАТО в Гааге), мы должны убедиться, что Украина, пока продолжается борьба, получит всю возможную коллективную поддержку, чтобы иметь лучшую возможную позицию для ее продолжения", — подчеркнул Марк Рютте, добавив, что он "достаточно уверен", что этого удастся достичь.

Пригласят ли на саммит НАТО в Гааге Зеленского

Дик Схоф 21 мая также сказал, что Нидерланды хотели бы, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит в Гаагу, но решение об этом принимает Альянс. Генсек НАТО Рютте заявил, что пока не готов его объявить.

Как сообщал "Телеграф", Россия активно наращивает военное присутствие вблизи границы НАТО. Речь идет о северо-восточной части Альянса — Финляндии, которая имеет в Европе самую длинную общую границу с РФ и стала членом НАТО в 2023 году. На увеличение количества российских войск, развертывание самолетов и строительство инфраструктуры на ключевых военных базах указывают спутниковые снимки.