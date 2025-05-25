Дрон атакував російське посольство, Захарова обіцяє страшні дипломатичні кари за це

Це вже не перша подія з російським посольством у Швеції

У неділю, 25 травня, у Стокгольмі (Швеція) біля будівлі російського посольства пролетів дрон та скинув на майданчик перед головним входом скляну ємність із фарбою.

Інцидент стався приблизно о 3:40 ночі. Як заявили в посольстві, це вже не перший випадок — такі напади нібито регулярно тривають уже понад рік.

У публікації йдеться, що російська сторона нібито багаторазово зверталася до шведської влади з проханням розібратися і "припинити подібні атаки". Але, як стверджують російські дипломати, виразної реакції досі немає.

"Особливий цинізм — у тому, що використовувалася скляна тара. Якби вона впала на людину, наслідки могли бути важкими", — йдеться у повідомленні.

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Швеція отримає ноту протесту, пишуть російські ЗМІ.

"Швеція зобов’язана приборкати своїх ультрас, взяти ситуацію під контроль і суворо дотримуватися Віденської конвенції", — сказала вона.

Раніше Захарова заявила, що українська делегація під час переговорів у Стамбулі нібито спілкувалася з росіянами російською. За її словами, представники України лише зачитали вступне слово англійською, а весь подальший діалог вели російською. Проте джерела нашого видання у складі делегації стверджували, що українці спілкувалися із росіянами через перекладача.