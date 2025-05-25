Дрон атаковал российское посольство, Захарова обещает страшные дипломатические кары за это
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Это уже не первое происшествие с российским посольством в Швеции
В воскресенье, 25 мая, в Стокгольме (Швеция) у здания российского посольства пролетел дрон и сбросил на площадку перед главным входом стеклянную емкость с краской.
Инцидент произошел примерно в 3:40 ночи. Как заявили в посольстве, это уже не первый случай — "подобные нападения" якобы регулярно продолжаются уже более года.
В публикации говорится, что российская сторона якобы многократно обращалась к шведским властям с просьбой разобраться и "пресечь подобные атаки". Но, как утверждают российские дипломаты, внятной реакции до сих пор нет.
"Особый цинизм — в том, что использовалась стеклянная тара. Если бы она упала на человека, последствия могли быть тяжелыми", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швеция получит ноту протеста, пишут российские СМИ.
"Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять ситуацию под контроль и строго соблюдать Венскую конвенцию", — сказала она.
Ранее Захарова заявила, что украинская делегация во время переговоров в Стамбуле якобы общалась с россиянами на русском языке. По ее словам, представители Украины только зачитали вступительное слово на английском, а весь дальнейший диалог вели на русском. Однако источники нашего издания в составе делегации утверждали, что украинцы общались с россиянами через переводчика.