Путин нападет на НАТО в этом регионе: чем это узкое место важно для России

Эта территория имеет стратегическое значение

Жители Польши и Литвы готовятся к вторжению России. Многие из них в панике выезжают из региона, опасаясь одновременной атаки из российского Калининграда и Беларуси.

Об этом пишет немецкое издание BILD. Военные эксперты считают, что если Путин нападет на НАТО, это произойдет именно здесь. Но почему?

Кратчайший путь из российского эксклава в Беларусь

Длина Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей, по прямой составляет всего 65,4 км. Через Сувалкский коридор проходит кратчайший сухопутный путь между Калининградской областью и Беларусью. Эта территория имеет стратегическое значение для России, так как она позволяет быстро и беспрепятственно перемещать войска и грузы между этими регионами.

Узкое место на восточном фланге НАТО

"Сувалкский коридор — это не просто географический коридор, это стратегическое узкое место на восточном фланге. Контроль над коридором имеет решающее значение для обороны стран Балтии ", — заявил изданию Bild главнокомандующий бундесвером Карстен Брейер.

Это место считается уязвимым участком границ НАТО, что делает его потенциальной целью для российской агрессии. Захват коридора отрезал бы Эстонию, Латвию и Литву от других членов НАТО, лишив их возможности быстро получать помощь в случае нападения.

Россияне не перестают угрожать

Артиллерия России уже сейчас способна достать практически любую точку в регионе — это подтверждают и военные эксперты, и аналитики. На этом фоне риторика официальной Москвы и пропагандистских каналов становится всё агрессивнее. Так, на российском телевидении всё чаще звучат прямые угрозы "прорубить сухопутный коридор" до Калининграда через территорию Литвы или Польши.

А что же НАТО?

США и другие страны НАТО активно проводят военные учения в районе Сувалкского коридора, чтобы защитить эту территорию и продемонстрировать свою готовность к ответным действиям в случае нападения.

Германия планирует разместить здесь 5000 военных к 2027 году, но уже в сентябре России проведет учения "Запад-25" у границы, как это было перед вторжением в Украину, отмечает издание.

О подготовке немецких вооруженных сил к нападению Путина неоднократно сообщал тот же самый Bild. Еще в прошлом году газета писала, что в распоряжении журналистов оказался секретный план бундесвера, разработанный на случай "широкомасштабного российского нападения на восточный фланг НАТО" летом 2025 года.

Напомним, по данным британского издания The Telegraph, страны Балтии спешат укрепить границу с Россией, построив около 1000 бетонных бункеров с окопами, противотанковыми рвами, складами боеприпасов и укрытиями. Однако, заложив на этот проект 10 лет, государства рискуют значительно опоздать.