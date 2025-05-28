Замість Taurus Україна може розробити власну ракету. Вона дістане вглиб Росії (карта)

Україна може отримати підтримку для створення крилатих ракет, які дістануть не лише до Москви

Україна не отримає від Німеччини ракет Taurus, проте може залучити інвестиції для створення своєї далекобійної ракети. Йдеться про крилаті ракети з дальністю 2500 км.

Про це пише BILD. За даними видання, "німецький уряд планує надати українській оборонній промисловості мільйони євро на самостійну розробку і серійне виробництво крилатих ракет". Зазначається, що українські інженери вже проводять дослідження таких ракет і навіть розгорнули деякі з них, в тому числі і за 400 км від лінії фронту. Головною проблемою називають те, що збройові заводи в Україні — одна з головних цілей російських атак.

Потенційно такі ракети можуть дістати не тільки до Москви, а й до Єкатеринбурга й інших міст в глибині Росії.

Йдеться про ракети з дальністю в 2500 км

Оглядачі видання також припустили, що окрім Taurus канцлер ФРН Фрідріх Мерц може поставити нові системи Mars II та ракети до них (вони вже постачалися раніше). Німецька РСЗВ Mars II є більшим та важчим аналогом американської РСЗВ M270 MLRS. Її дальність — 85 км. Однак є суттєвий недолік — ракети наводяться за GPS, тож Росія успішно їм протидіє.

Куди може дістати нова ракета

Український президент Володимир Зеленський 28 травня перебуває в Німеччині із офіційним візитом. Обговорення буде зосереджене на підтримці України. Саме під час зустрічі можуть оголосити про інвестиції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще одна ймовірність можлива для збільшення дальності використання Україною зброї від західних союзників, яку припускали експерти. Йдеться про можливість отримати Storm Shadow/SCALP без експортного обмеження по дальності.