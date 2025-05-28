Вместо Taurus Украина может разработать свою ракету. Она достанет вглубь России (карта)

Украина может получить поддержку для создания крылатых ракет, которые получат не только Москву

Украина не получит от Германии ракет Taurus, однако может привлечь инвестиции для создания своей дальнобойной ракеты. Речь идет о крылатых ракетах с дальностью 2500 км.

Об этом пишет BILD. По данным издания, "немецкое правительство планирует предоставить украинской оборонной промышленности миллионы евро на самостоятельную разработку и серийное производство крылатых ракет". Отмечается, что украинские инженеры уже проводят исследования таких ракет и даже развернули некоторые из них, в том числе в 400 км от линии фронта. Главной проблемой называют то, что оружейные заводы в Украине – одна из главных целей российских атак.

Потенциально такие ракеты могут получить не только Москву, но и Екатеринбург и другие города в глубине России.

Речь идет о ракетах с дальностью в 2500 км.

Обозреватели также предположили, что кроме Taurus канцлер ФРГ Фридрих Мерц может поставить новые системы Mars II и ракеты к ним (они уже поставлялись раньше). Немецкий РСЗО Mars II является большим и более тяжелым аналогом американской РСЗО M270 MLRS. Ее дальность – 85 км. Однако есть существенный недостаток — ракеты приводятся по GPS, поэтому Россия успешно им противодействует.

Куда может достать новая ракета

Украинский президент Владимир Зеленский 28 мая находится в Германии с официальным визитом. Обсуждение будет сосредоточено на поддержке Украины. Именно в ходе встречи могут объявить об инвестициях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще одна вероятность возможна для увеличения дальности использования Украиной оружия от западных союзников, которую предполагали эксперты. Речь идет о возможности получить Storm Shadow/SCALP без экспортного ограничения по дальности.