США отримали перелік умов для мирної угоди від України: експерт припустив, що там може бути

Політолог назвав основну умову української сторони

Вашингтон отримав пропозиції Києва щодо можливої мирної угоди. Тепер США очікують на аналогічний документ від Кремля. Після цього планується ще одна зустріч переговорних груп.

Про це повідомив спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News.

"Ми отримали це від української сторони. Нам потрібно отримати це від російської сторони. А потім ви об'єднуєте їх разом і кажете: добре, що у нас є? Що неприйнятно? Що прийнятно?" , — зазначив Келлог.

Він розповів, що під час розмови президента США Дональда Трампа із російським лідером Володимиром Путіним останній заявив про підготовку документа, який росіяни називають меморандумом, а Келлог — переліком умов для завершення війни.

"І як тільки ми отримаємо їхній перелік умов або меморандум, тоді буде ще одна зустріч. І ми вважаємо, що вона, ймовірно, відбудеться в Женеві", — додав Келлог.

Спецпредставник Трампа додав, що Ватикан теж розглядався як місце зустрічі, але Росія виступила проти. За словами міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, Москву бентежить, що Ватикан — католицька країна, тоді як РФ та Україну в Кремлі зарахували до "православних".

Які умови висуває Україна та як реагуватиме Росія

"Приблизний список наших умов з точки зору максимуму, він відомий. Я думаю, що він не змінився. З точки зору логіки переговорів ключова позиція полягає в тому, що пункт номер один – це припинення вогню. Потім все інше", – про це український політолог Володимир Фесенко розповів у коментарі "Телеграфу", додавши, що точний текст документа знають у МЗС та ОП, а він може тільки припускати.

За його словами, кожен з пунктів надалі обговорюватиметься: чи погодяться обидві сторони, щоб це питання було предметом переговорів, чи можливо знайти компроміс.

"Приблизний список наших умов, він відомий у Формулі миру, але це – програма максимум. Як ми не будемо приймати все, що Росія висуває, так і вони скоріше за все це не приймуть. Але це наша програма для переговорів, це позиції, які ми будемо обговорювати. Це питання звільнення окупованих територій, питання компенсації за ті збитки, які завдала російська агресія, повернення полонених і тому подібне", – пояснив політолог.

Раніше експерти розповіли, які "умови миру" Росія може передати Україні. Також на це питання відповів штучний інтелект.