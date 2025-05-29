Отакої: в США федеральний суд наказав скасувати дію всіх тарифів Трампа, що сталося

Позов проти мит Трампа подали генеральні прокурори 12 штатів США, які звинуватили президента у підриві американської економіки

Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США 28 травня за підсумками засідання визнав тарифи на імпорт з низки світових держав, які запровадив президент США Дональд Трамп, незаконними. Суд постановив, що президент перевищив свої повноваження, тому колегія з трьох суддів назвала тарифи неконституційними та оголосила укази про їхнє запровадження недійсними.

Про це повідомило видання Bloomberg. Серед іншого суд вирішив, що Трамп не мав права посилатися під час введення тарифів на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Річ у тім, що закон не надає президенту повноважень самостійно приймати рішення щодо тарифів. В цьому випадку діє Конституція, згідно з якою тільки Конгрес США має право встановлювати торгівельні тарифи.

"Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, … для регулювання імпорту за допомогою тарифів. Укази президента… оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону", – сказано у рішенні суду.

Серед інших, суд таким чином скасував мита на товари з Канади та Мексики в розмірі 25%, мита на товари з Китаю в розмірі 20% та 10% мита на весь імпорт з торгівельних партнерів США, які Трамп впровадив з метою "зменшити торгівельний дефіцит". Аналогічним чином скасовані так звані "взаємні тарифи" в розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн світу, які мали набути чинності 9 липня – якщо уряди цих держав не стануть укладати будь-яку тарифну угоду з Вашингтоном.

Зазначається, що позов проти мит Трампа подали генеральні прокурори 12 штатів США. Трампа звинуватили у свідомому підриві економіки Сполучених Штатів та закликали суд дати справедливу оцінку діям президента США.

"Ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торгівельні рішення не можуть прийматися за примхою президента", – прокоментував представникам ЗМІ вирок суду один зі співавторів позову, генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд.

Втім, адміністрація Трампа вже через кілька хвилин після оголошення рішення суду подала апеляцію. А спікер Білого дому Керолайн Левітт обрушилася із критикою на позивачів та суд, заявивши, що Білий дім використає "всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи та відновлення американської величі" – оскільки "президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "День Визволення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та продукція з алюмінію. Згідно з повідомленнями у Федеральному реєстрі, тарифні коди вказують на те, що пиво та металева тара об’ємом до 20 літрів піддаватимуться 25% митам на ввезення. Окрім цього, під тарифи потрапило багато іншої продукції.

Був і смішний момент: Трамп серед інших країн, які обкладаються митами у 10% на експорт, згадав острови Херда та Макдональда, які знаходяться у південній частині Індійського океану. Проте ці острови населені виключно тваринами, постійного людського населення там немає, а юридично це навіть не окрема держава, оскільки острови вже багато років перебувають в юрисдикції Австралії.

Після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. Адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки. При цьому рішення Трампа про підвищення мит для усіх торгівельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".