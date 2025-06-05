Втратила молоду доньку і не показує внуків: що відомо про нащадків Барбари Брильської

Донька акторки загинула у віці 20 років

У житті польської акторки Барбари Брильської, яка сказала Путіну стати на коліна, була і гучна слава, і великий біль втрати. В Україні вона досі відома за роллю Надії з радянського фільму "Іронія долі", але за кадром вона пережила важкі події. Вона не лише зірка та акторка, але й мама двох дітей та бабуся двох онуків.

У другому шлюбі акторки з лікарем Людвіком Космалем народилося двоє дітей. Проте, на жаль, донька зірки загинула у віці 20 років. "Телеграф" з нагоди 84-го дня народження Барбари Брильської вирішив пригадати, що відомо про її нащадків.

Що відомо про дітей Барбари Брильської

У родині Людвика та Барбари 26 лютого 1973 року народилася донька, яку назвали на честь матері — Барбара. Ще у юні роки дівчинка цікавилася модельним бізнесом та акторством. Вже у 15 років вона вперше знялася у фільмі разом із мамою, який мав назву "Час повного місяця". Згодом дівчина також засяяла у кінострічці "Калоші щастя".

Барбару вважали перспективною акторкою і пророкували їй велике майбутнє. Бася (так її називали вдома) ще в юності часто говорила про смерть, але її мама не сприймала ці розмови серйозно. Якось вона потрапила у ДТП, у якій отримала багато травм і довго проходила реабілітацію. Тоді за кермом був її близький друг Ксаверій, який отримав лиш кілька подряпин.

За кілька місяців Бася знову сіла у машину, за кермом якої був Ксаверій. Знову трапилася ДТП, але цього разу фінал був трагічним — водій лишився неушкодженим, а донька Брильської загинула.

Після втрати доньки, в акторки була затяжна депресія. Барбара зловживала алкоголем. Жінка навіть намагалася накласти на себе руки, але її врятував 11-річний син Людвік.

Людвік народився у 1982 році. Коли загинула його сестра, він став справжньою опорою для мами. Барбара розповідала, що саме заради нього продовжувала жити далі. Син акторки обрав вести непублічний спосіб життя. Зараз він одружений і має двох дітей. Із сім’єю вони мешкають недалеко від Брильської у Польщі.

Барбара Брильська з дітьми

Що відомо про внуків Барбари Брильської

Від сина Людвіка Барбара має двох онуків — Шимона та Якуба. Для акторки вони стали розрадою та новим сенсом життя. Проте, не відомо, як вони виглядають. У мережі також немає інформації, скільки їм. Можна лише здогадувати, судячи з того, що онуки Брильської з'явилися на світ через 16 років після смерті її доньки, тобто у 2009 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшу доньку Дональда Трампа Іванку. Вона була радницею президента в адміністрації свого батька і молодша за свою мачуху лише на 10 років.