Потеряла молодую дочь и не показывает внуков: что известно о потомках Барбары Брыльской

Дочь актрисы погибла в возрасте 20 лет

В жизни польской актрисы Барбары Брыльской, которая сказала Путину опуститься на колени, была и громкая слава, и большая боль потери. В Украине она до сих пор известна ролью Надежды из советского фильма "Ирония судьбы", но за кадром она пережила тяжелые события. Она не только звезда и актриса, но и мама двоих детей и бабушка двух внуков.

Во втором браке актрисы с врачом Людвиком Космалем родилось двое детей. Однако, к сожалению, дочь звезды погибла в возрасте 20 лет. "Телеграф" по случаю 84-го дня рождения Барбары Брыльской решил вспомнить, что известно о ее потомках.

Что известно о детях Барбары Брыльской

В семье Людвика и Барбары 26 февраля 1973 родилась дочь, которую назвали в честь матери — Барбара. Еще в юные годы девочка интересовалась модельным бизнесом и актерством. Уже в 15 лет она впервые снялась в фильме вместе с мамой, который назывался "Время полнолуния". Впоследствии девушка также засияла в киноленте "Калоши счастья".

Барбару считали перспективной актрисой и предсказывали ей большое будущее. Бася (так ее называли дома) еще в юности часто говорила о смерти, но ее мама не воспринимала эти разговоры всерьез. Однажды она попала в ДТП, в котором получила много травм и долго проходила реабилитацию. Тогда за рулем был ее близкий друг Ксаверий, получивший несколько царапин.

Через несколько месяцев Бася снова села в машину, за рулем которой был Ксаверий. Снова произошло ДТП, но на этот раз финал был трагическим — водитель остался невредимым, а дочь Брыльской погибла.

После потери дочери у актрисы была затяжная депрессия. Барбара злоупотребляла алкоголем. Женщина даже пыталась покончить с собой, но ее спас 11-летний сын Людвик.

Людвик родился в 1982 году. Когда его сестра погибла, он стал настоящей опорой для мамы. Барбара рассказывала, что именно ради него продолжала жить дальше. Сын актрисы избрал вести непубличный образ жизни. Сейчас он женат и имеет двоих детей. С семьей они живут недалеко от Брыльской в Польше.

Барбара Брыльска с детьми

Что известно о внуках Барбары Брыльской

От сына Людвика Барбара имеет двух внуков — Шимона и Якуба. Для актрисы они стали утешением и новым смыслом жизни. Однако неизвестно, как они выглядят. В сети также нет информации, сколько им лет. Можно только догадываться, судя по тому, что внуки Брыльской появились на свет через 16 лет после смерти ее дочери, то есть в 2009 году.

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