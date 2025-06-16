Трамп стоит перед непростым выбором: Климкин объяснил, чем грозит война Ирана и Израиля

Сейчас есть несколько вариантов развития событий

Начало войны между Израилем и Ираном может серьезно пошатнуть позиции президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах. Кроме того, последствия этого конфликта может изменить архитектуру безопасности по всему миру.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Радио NV". По его словам, Трампу сейчас приходится делать очень непростой выбор, поскольку существуют опасения о том, что присоединение к этой войне может разрушить его мечты и политическое наследие.

"Сейчас задействованы все возможные и невозможные открытые контакты, чтобы нажать на разных игроков. Этих контактов немало, какие из них сработают мы посмотрим. Тем не менее это означает, что поднятие ставок возможно и дальше. Это также означает, что мы не знаем, в какой реальности мы окажемся", — сказал он.

По его словам, в настоящее время возможны варианты того, что между сторонами будет заключена какая-то сделка, пусть даже и временная. Но с другой стороны, возможен и вариант того, что Иран проведет публичное испытание ядерного оружия.

В худшем варианте, по мнению Климкина, в Тегеране могут решить, что "все средства хороши" и война начнется в широком смысле не только против Израиля, но и против США. И не только в ближневосточном регионе. К примеру, мир уже видел, что любая страна может завезти дроны на территорию другой и навести их по мобильной связи.

При этом в мире пока нет представления о том, что это все значит для их безопасности.

Как сообщалось ранее, Трамп ранее рассказал, что Путин хочет выступить в роли посредника на переговорах между Израилем и Ираном. Во Франции над этой идеей открыто посмеялись.