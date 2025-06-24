США можна схилити слідувати інтересам України у війні: політолог пояснив як

Трамп відчув, що бомбардувати того, кого потрібно, в принципі не боляче

Після втручання Сполучених Штатів Америки у конфлікт між Тегераном та Ізраїлем, коли президент Дональд Трамп віддав наказ бомбити ядерні об'єкти на території Ірану, стало зрозуміло, що Україна теж може змушувати Вашингтон слідувати нашим інтересам.

Наша країна має у порівнянні з Ізраїлем більше людей, ресурсів та наукового потенціалу. А українські спецслужби виконують складні завдання на території Росії. Про це політолог Тарас Загородній розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

"Американці, я думаю, ухвалили для себе рішення, в першу чергу – Трамп, що бомбардувати того, кого потрібно, в принципі не боляче, навіть весело, є драйв в цьому. Там якісь протести є в Конгресі – в принципі закінчуються", – сказав він.

Загородній вважає, що за підсумками ситуації в Ірані Трамп побачив, що немає ніяких ризиків. Ізраїль зробив усю брудну роботу, а США здобули перемогу – поставили, так би мовити, прапорець. Ізраїль нічого не має проти, на його долю перемог вистачає.

"І тут може така ж схема бути з Україною, яка має ресурсів не менше ніж Ізраїль. Населення більше, науковий потенціал більше, можливості здійснювати диверсійні операції за допомогою спецпідрозділів. До речі, сьогодні ювілей створення центра "А" СБУ, який перетворився на дійсно ефективний бойовий підрозділ, який вирішує дуже складні завдання, у тому числі на території ворога", – додав політолог.

На його думку, Україна має мислити конкретними речами для того, щоб реалізовувати свою політику, і змушувати навіть Сполучені Штати Америки слідувати нашим інтересам.

"Якщо Дональд Трамп захоче поставити прапорець, що він переміг Росію та всіх інших, українці не будуть проти. Наше завдання — добитися максимально і кордонів 1991 року, і дестабілізації Росії, що стало можливим після того, що здійснили американці (в Ірані – ред.) разом з Ізраїлем", – резюмував Загородній.

Раніше політолог заявив, що удар по Ірану – це не просто регіональна акція, а сигнал усій системі союзників Росії та Китаю. На його думку, США продемонстрували, що можуть знищувати стратегічні об'єкти супротивників, не зазнаючи жодних втрат. Це ставить під сумнів спроможність Москви та Пекіна захищати своїх партнерів.